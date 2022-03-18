Брови-ниточки, пышное лицо и бусики: Анастасия Костенко показала, какой была в 16 лет

27-летняя модель Анастасия Костенко в канун своего дня рождения, который будет отмечать 29 марта, решила разобрать фотографии. В архивах у звезды – много снимков, которые она не показывала еще в Сети.

Жена Дмитрия Тарасова предалась воспоминаниям о своей молодости и показала, как выглядела в 16 лет. На снимках она предстает в основном с подругами-ровесницами. Сама модель носила модные в то время брови-ниточки, а также много аксессуаров – на ней бусы, красные серьги и тряпичная заколка на челке.

Напомним, Анастасия Костенко родом из Сальска Ростовской области. У нее две младших сестры и брат. С детства занималась модельным бизнесом и достигла звания второй вице-мисс России 2014 года. Также она участвовала в международном конкурсе красоты «Мисс мира — 2014» в Лондоне.

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