«Мне было реально обидно»: звезда «Холостяка» Сафарова раскрыла предательство Тимати, которое не смогла простить

Бывшая избранница Тимати, модель и блогер Екатерина Сафарова продолжила вспоминать свои отношения с рэпером. Ранее она рассказывала, по какой причине их отношения закончились, а в этот раз поведала о предательстве со стороны музыканта – втайне от нее он улетел на остров с другой участницей шоу «Холостяк».

О том, что Тимати во время премьеры шоу на ТНТ отдыхает с Машей Вебер, в Сети обсуждали многие. Но оказалось, что в это время он был в отношениях с Екатериной Сафаровой, которая и победила в «Холостяке». Причем, сама девушка Тимати узнала о том, что он с другой, из микроблога самой Вебер.

«Я, конечно, все понимаю. Нужно создавать ажиотаж к шоу, подогревать интерес. Люди могут подумать, что раз они в одном кэмпе, значит Маша победила и стала избранницей Тимура. Будут разговоры и сплетни по всему интернету», — рассудила предательство Тимати модель.

Обида засела внутри, и Сафарова уже не могла ничего поделать: «Это было уже решающим моментом, после которого мы как раньше уже не общались».

«Лично я бы позвонила, предупредила, что будет такая ситуация. Я нормально отнеслась бы. Но мне было реально обидно, что я узнала об этом именно так», — заключила девушка.

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