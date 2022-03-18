«Это будет сделано»: конкурс народных исполнителей «МиР» может стать аналогом «Евровидения»

Вопрос о создании отечественной альтернативы песенному конкурсу снова стал актуальным.

В этом году Россия не примет участия в «Евровидении-2022», поэтому вопрос о создании отечественной альтернативы песенному конкурсу снова стал актуальным.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Дениса Майданова, аналогом «Евровидения» в России может стать международный музыкальный конкурс народных исполнителей «МиР» («Музыка и развитие»).

«МиР» — сильный конкурс, который проводится среди ансамблей, хоров, оркестров и народных исполнителей. Признаюсь, мы не рассчитывали на такой успех: участниками первого сезона стали более трех тысяч детей и подростков от 7 до 15 лет из 150 городов России и Белоруссии. Сейчас мы уже работаем над вторым сезоном. Евровидение, конечно, надо замещать, и это будет сделано», — цитирует Майданова news.ru.

Добавим, первый сезон конкурса «МиР» прошел в прошлом году.

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