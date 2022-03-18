Счастливые родители: Алена Рапунцель воссоединилась с мужем, от которого ушла незадолго до родов

Ставшая мамой во второй раз Алена Рапунцель, бывшая звезда «Дома-2», уже выписалась из роддома. Более того, девушка помирилась с мужем, с которым расходилась незадолго до родов.
Об этом стало известно на выписке. Рапунцель из роддома забирал именно отец второго ребенка, Илья Семин, за которого она вышла замуж в сентябре 2021 года.
Более того, они запечатлелись на фото во время поцелуя: счастливый отец держал в руках роскошный букет цветов, а молодая мамочка – младенца.
Напомним, за полгода, что Рапунцель в браке с Семиным, это уже второй разрыв и воссоединение. Многие поклонники не верят в продолжительность нынешнего примирения пары.
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