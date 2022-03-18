«Какое количество «этих самых» вдруг оказалось в отпусках»: Владимир Соловьев осудил российских звезд, покинувших страну

Телеведущий считает, что конец февраля – не время для отпуска.

С началом спецоперации России на Украине, многие отечественные звезды в срочном порядке покинули страну. Так, в числе уехавших оказались Ксения Собчак, Алла Пугачева и Максим Галкин, Иван Ургант и другие селебрити.

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что конец февраля – не время для отдыха, тем более, в сложившейся ситуации.

«Посмотрите, какое количество «этих самых» вдруг оказалось в отпусках. Вы что-нибудь слышали об отпусках с конца февраля? Объясните мне. Ну ладно, моя дочь старшая давным-давно купила тур под день рождения внучки, и их застало происходящее в дороге. Так они срочно вернулись, понимая, что время такое», — цитирует Соловьева news.ru.

Напомним, ранее бизнесмен Курбан Омаров потроллил Ксению Собчак, которая утверждает, что любит Россию и обязательно вернется домой. Предположительно, телеведущая находится в Израиле.

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