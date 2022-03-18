Когда захотелось на море: Каролина Севастьянова щегольнула подтянутой фигурой в белоснежном бикини на завязках

Гимнастка уже почти месяц живет в Москве и грезит о жарких странах.

26-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова после введения санкций со стороны Европы в отношении авиаперелетов из России поспешила вернуться в Москву. Дома девушка не была давно – она уютно обосновалась в Монако, регулярно отдыхала на экзотических курортах, поэтому отвыкла от жизни в мегаполисе.

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Спустя несколько недель пребывания в столице Севастьянова призналась – она уже тоскует по жарким странам. Опубликовав фото в белоснежном бикини на завязках, красотка не только щегольнула подтянутой фигуркой, но и поностальгировала о былом.

«Тот момент, когда почти месяц в Москве и начинает хотеться на море», — загрустила девушка.

Когда теперь Севастьянова вновь окажется на море, девушка не сообщает. Учитывая ее любовь к пляжному отдыху, это может произойти совсем скоро.

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