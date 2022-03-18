«Чтобы все сбывалось, получалось и моглось»: семья Ягудина поздравила спортсмена с днем рождения

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отмечает свой день рождения. 18 марта ему исполнилось 42 года. В связи с этим в семейном телеграм-канале спортсмена появилось поздравление для него.

«Желаем нашему имениннику всегда сохранять душевную молодость, ведь молодость — это восхитительное состояние ожидания прекрасного, это ощущение, что все возможно, все тебе по силам. Желаем здоровья, счастья, пусть всегда вам сопутствуют успех и удача! Чтобы все сбывалось, получалось, умелось и моглось!»

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Поздравляем! Ура! С днем рождения», — писали пользователи Сети.

Напомним, Алексей Ягудин женат на Татьяне Тотьмяниной. Супруги воспитывают двух дочек – Лизу и Мишель.

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