«К спорту готова»: Мишель Серова блеснула стройной фигурой через месяц после рождения сына

Недавно дочь Александра Серова Мишель стала мамой во второй раз. Звездная наследница родила сына, которого назвали Макар. Спустя месяц после рождения малыша певица решила довести свою фигуру до идеала. Хотя фанаты отмечают, что она и без того прекрасно выглядит.

«Новый костюм. К спорту готова», — написала Серова.

В своем телеграм-канале Мишель поделилась снимком, на котором позировала в черном облегающем костюме.

«Красотка! Супер! Классно!» — писали пользователи Сети.

Напомним, почти три года назад Мишель Серова и ее избранник Роман подарили артисту внучку, которую назвали Мия. Семья живет по соседству с музыкантом, их дом находится на одной территории с особняком Александра Серова в Подмосковье.

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