В роскоши за глухим забором: в какой обстановке сегодня живет тяжелобольная Анастасия Заворотнюк

Актриса скрывается от мира в доме за два миллиона долларов.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк давно не выходит на связь с публикой. Страшный диагноз, поставленный актрисе несколько лет назад, разделил ее жизнь на до и после. Сейчас, окруженная заботой близких, она проживает в подмосковном поселке Крекшино, ее давно уже никто не видел.

Сам особняк актрисы привлек внимание журналистов своей изысканностью. Выяснилось, в какой обстановке приживает сегодня звезда кино и сериалов. Трехэтажный коттедж они с мужем, фигуристом Петром Чернышевым купили за два миллиона долларов в 2012 году. Переехать в него смогли спустя три года – шел ремонт.

Внешне трехэтажный дом выглядит дорого, пишет сайт ФАН. Он имеет площадь 900 «квадратов», обнесен цветущим садом и глухим забором, скрывающим звездную семью от глаз посторонних.

Интерьеры особняка Заворотнюк продумывала с дизайнером, стараясь предусмотреть все необходимое для комфортного проживания большой семьей – известно, что после постановки диагноза к актрисе, родившей мужу дочку Милу, переехали ее старшие дети Майкл и Анна Стрюковы.

Дом состоит из просторной гостиной с камином и черным роялем. Также в доме звезд есть библиотека, огромная гардеробная, спортзал и бассейн. В оформлении пространства много огромных зеркал, мраморные лестницы, полы и подоконники, в отделке преобладает натуральный камень, дерево особых сортов, бархатная и кожаная мебель.

Кстати, старшая дочь Заворотнюк, Анна, став блогером, не раз демонстрировала интерьеры маминого особняка до своего переезда в московскую квартиру.

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