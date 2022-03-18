«Вот тоже прилетел в Израиль, любить Россию издалека»: Омаров жестко «прошелся» по Собчак

В начале марта Ксения Собчак улетела в Турцию, аргументировав свой отъезд тем, что обещала свозить на отдых сына Платона. Позже блондинку заметили в аэропорту Тель-Авива. Сама Ксения утверждает, что она обязательно вернется в Россию, потому что всей душой любит свою страну.

«Лично я собираюсь вернуться в Россию в ближайшее время и продолжить делать то, что еще возможно делать. Мир, который еще вчера был открытым и простым, сегодня стал опасным и непонятным. Особенно для нас: людей, у которых нет других паспортов, кроме российского», — заявила как-то Собчак в своей соцсети.

Курбан Омаров решил потроллить телеведущую. В своем телеграм-канале он опубликовал видео, которое записал в торговом центре на фоне фонтана.

«Вот тоже, короче, прилетел в Израиль, любить Россию издалека. Может, Ксению Анатольевну встречу, паспорт-то у меня один пока. Не знаю, что они там тянут. В общем, пока здесь кайфую. На отдыхе я, если что», — сказал Омаров.

Напомним, помимо Собчак, из России экстренно улетели и многие другие селебрити. Предположительно, в Израиле находят Алла Пугачева и Максим Галкин, а также Иван Ургант с семьей.

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