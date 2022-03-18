Акцент на формы: Рудова в маечке с внушительным декольте устроила домашнюю тренировку

Актриса не теряет мотивацию и стремится к физическому совершенству.

Звезда шоу «Звезды в Африке» актриса Наталья Рудова вернулась из Лимпопо изрядно похудевшей. Еще бы, на проекте ей приходилось сражаться за еду, она недоедала и даже голодала.

В Москве красотка решила сохранить стройность и поддерживать ее тренировками. У звезды достаточно мотивации на занятия в домашней обстановке, для этого она приобрела беговую дорожку и старается ежедневно на ней ходить.

В своем микроблоге в «Вконтакте» Рудова поделилась новыми кадрами своего тренировочного процесса. Звезда надела нюдовый облегающий комплект с внушительным декольте и показала себя усердно тренирующейся сначала на дорожке, а затем на коврике. При этом центром композиции стали пышные формы красотки — она гордится своей фигурой и не упускает случая похвастаться ею.

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