«Аргентина»: Анна Нетребко в алом платье отметилась в поле среди колосьев пшеницы

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных оперных певицы в море. До недавнего времени артистка регулярно гастролировала. В ее графике обычно сложно найти даже один свободный день.

Еще недавно она выступала в Европе и несколько раз приезжала в Россию с семьей. Но после того, как против России были введены санкции, звезда больше не выступает.

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В театре «Метрополитен-опера» ее заменили украинской артисткой. Сама Анна перестала делать публикации в соцсетях. Она лишь иногда показывает ужин, который готовит для мужа Юсифа Эйвазова и сына Тьяго.

А также она делится архивными фото. На этот раз певица выложила снимок, на котором позирует в алом платье оверсайз и шляпке посреди пшеничного поля с колосьями.

«Прореженная тень.. Аргентина 2018», — написала звезда.

Поклонники признались, что скучают по ее репортажам. Когда Нетребко путешествовала, то всегда гуляла по городам, посещала музеи и рассказывала разные исторические факты. Ее подписчики всегда узнавали что-то новое. «Анечка, обнимаю тебя крепко!» — заявила Хибла Герзмава. «Анна, только не пропадайте! Без вас очень скучно», «Как красиво», «Фото бесподобное», «Настоящая, любимая, добрая! Невероятно талантливая и харизматичная», — прокомментировали пост подписчики.

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