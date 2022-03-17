Другой человек: 36-летняя Бузова без макияжа и фильтров ужаснула фанатов

Телеведущая после съемок и отпуска решила показать себя без прикрас.

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на работе. Также больше 5 лет артистка строит карьеру певицы. Каждый раз перед появлением на публике она продумывает образы до мелочей.

Примечательно, что раньше блондинка постоянно снимала себя с фильтрами. Но популярную соцсеть недавно заблокировали в России, поэтому она теперь делится новостями в Telegram.

17 марта Ольга решила весь день посвятить личным делам. Она отметилась на прогулке, а потом отправилась к косметологу. Телеведущая не побоялась заснять себя без макияжа и фильтров. Более того, ее волосы были растрепаны.

Она запечатлелась без фильтров, демонстрируя пигментацию на лице. Бузова также возмутилась, когда ей предложили процедуру против старения. Напомним, что недавно она отпраздновала 36-летие.

«Слово старение мне не нравится. Тут в Telegram даже фильтров нет», — сказала звезда.

Поклонники ужаснулись тому, как выглядит Ольга. Многие признались, что с трудом ее узнали. «Волосы бы помыла», «Туго без фильтров», «Вообще не узнать», «Ну другой человек», «Оля, ты словно сбежала с плантаций», «Какая кожа, ну прям жуть», «Как ты себя запустила», «Лучше не снимай себя», «А на голове что? Воды нет?» — прокомментировали кадры подписчики.

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