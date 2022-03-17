Константин Эрнст покинул совет директоров МТС

Российский медиаменеджер был избран в совет директоров в июне 2020 года.

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС.

Эрнст оповестил компанию о своем уходе с поста независимого директора. Об этом сообщили в tass.ru со ссылкой на пресс-службу компании МТC.

Отметим, что генеральный директор «Первого канала» стал независимым директором в совете директоров МТС в июне 2020 года.

Напомним, ранее Константин Эрнст оценил Дмитрия Нагиева в роли нового ведущего КВН. Телеведущий в свою очередь поблагодарил гендиректора «Первого канала» за оказанное доверие.

Эрнст посчитал, что Нагиев справился с новой должностью. Также генеральный директор «Первого канала» сделал комплимент Дмитрию Нагиеву, назвав его «молодым». Константин Эрнст добавил, что Александр Масляков в будущем снова будет вести КВН.

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