«Не хотела, чтобы кто-то видел»: Алена Хмельницкая назвала фильм, за который ей стыдно

Артистка предпочла бы забыть, что снималась в киноленте «Супермен поневоле, или Эротический мутант».

Звезда фильма «Ландыш серебристый» Алена Хмельницкая заявила, что хотела бы вычеркнуть из списка своих ролей ту, что связана с Никитой Джигурдой.

Хмельницкая с ужасом вспоминает съемки киноленты «Супермен поневоле, или Эротический мутант».

Актриса согласилась на работу в этом фильме из-за трудностей с получением ролей.

«Этот фильм как раз из тех, которые я бы не хотела, чтобы кто-то видел. Это дичь! Это просто ужас. Я сказала, что не буду сниматься в таких сценах, поэтому взяли дублершу. Я просила везде написать, что это дублерша. Один день меня поснимали, я лицом должна была изобразить, что происходит. Я надеялась, что это все канет куда-то, а сейчас опять вылезло», — призналась Алена Хмельницкая в беседе с Лаурой Джугелия для ее YouTube-канала.

Напомним, ранее Алена Хмельницкая высказалась о дружбе с Маргаритой Симоньян. Актриса отметила, чтобы объяснить их отношения с журналисткой необходимо написать целую книгу.

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