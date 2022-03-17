«Потихоньку поддается общей дисциплине»: Анастасия Костенко восхитилась танцами дочерей

Жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — разместила в своем Telegram ролики с участием ее старших детей. Дочери знаменитости в розовых пачках танцевали на уроке балета.

Костенко гордится своими наследницами. Модель похвалила старшую Милану. Девочка дольше сестры Евы занимается танцами. И потому Милана с большей осознанностью подходит к урокам балета.

«Милаша все грациозней и грациозней», — призналась Костенко.

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Малышка Ева только недавно приобщилась к балету. Младшая дочь Тарасова и Костенко пока еще не так грациозна, как ее старшая сестра. При этом светловолосая принцесса старается и уже влилась в новый танцевальный коллектив.

«Евочка потихоньку поддается общей дисциплине», — отметила Анастасия.

Поклонники семьи Костенко похвалили дочерей многодетной мамочки:

«Ох, аж мурашки! Какая красота и музыка», «Какая же прелесть! Балеринки маленькие», «Юные примы».

Напомним, ранее Анастасия Костенко показала подросшего сына Лешу. У малыша еще нет зубов, однако это не мешает младшему Тарасову заливаться звонким смехом.

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