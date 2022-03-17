«После родов грудь висит, как и живот»: Алеся Кафельникова согласна на пластическую операцию

Жена бизнесмена Георгия Петришина — Алеся Кафельникова — призналась, что нуждается в операции у пластического хирурга.

Модель не может до конца прийти в форму после рождения дочери.

«Грудь была просто огромной. Ходила на примерки, а вещи в груди не садились. На первом фитинге мне сказали, что это not gonna work. Попросили возвращаться, когда я перестану кормить грудью. Я еще сходила на вторую примерку в другой бренд белья, для которого уже работала, но и там история повторилась. На этом мне дали понять, что надо вернуться через время (и вернуться в форме)», — рассказала Алеся в своем Telegram.

«Хочется сделать очень грудь, ничего не могу сделать с этим желанием. Так же, как и сделать. Остается пока просто сидеть и хотеть. После родов грудь висит, как и живот. И ни один спорт не помогает. Массажи тоже. Смотрю в зеркало и грустно, платье с декольте для меня табу! Без наклеек теперь не надеть», — добавила Алеся.

Несмотря на заявления Кафельниковой, модель оказалась востребованной на неделе моды в Милане.

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