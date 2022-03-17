Обиженная на Россию София Ротару заработала на концертах недвижимость на 3 миллиарда рублей

В последнее время украинская певица София Ротару крайне негативно высказывается в адрес нашей страны. И это несмотря на то, что артистка заработала огромные деньги, выступая в России.

Журналисты подсчитали, что певица владеет недвижимостью на 3 миллиарда рублей! Эти деньги Ротару, конечно же, заработала на концертах.

В собственности у Софии Ротару четырехкомнатная квартира в центре Киева, расположена она неподалеку от Софиевского собора. Сама певица с сыном и невесткой живет в пригороде – ее дом находится в элитном поселке в 30 км от Киева. Пригород Конча Заспе – это вроде нашей Рублевки, где живут состоятельные люди.

У Ротару 20 соток земли, на которых расположились трехэтажный дом (площадь 120 кв м), еще один поменьше – для гостей, беседка для отдыха и мангал, теннисный корт.

Также у Софии Михайловны есть элитная квартира в центре Москвы, а также особняк в Крыму. Кроме того, артистка владеет гостиницей в Ялте, которую пытается в последнее время продать. Но из-за бешенного ценника никто не покупает.

Сначала Ротару просила за отель 25 млн. евро – покупателей не было, потом 22, потом 20 миллионов, пишет «Комсомольская правда».

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