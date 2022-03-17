Стал известен средний гонорар Софии Ротару за выступление в России

София Ротару, как и многие украинские артисты, в последние дни призывала к агрессии в отношении граждан России. И это, несмотря на то, что уроженка Украины сделала головокружительную карьеру в нашей стране.

Певица заработала огромные деньги в годы активной творческой деятельности в гастрольных турах по российским регионам. Например, средний гонорар за выступление в нашей стране у нее был $50 тысяч. В рублях это более 5 миллионов!

Кстати, на корпоративах Ротару запрещала снимать и публиковать фото, видео в социальных сетях. Она вроде как не афишировала свою работу в России.

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