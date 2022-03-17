Как избавиться от ненужных вещей и научиться их пристраивать
Видео
Как приготовить сочные куриные котлеты
Видео

Стал известен средний гонорар Софии Ротару за выступление в России

Речь идет об огромных деньгах.

Стал известен средний гонорар Софии Ротару за выступление в России
София Ротару. Фото: Globallookpress.com

София Ротару, как и многие украинские артисты, в последние дни призывала к агрессии в отношении граждан России. И это, несмотря на то, что уроженка Украины сделала головокружительную карьеру в нашей стране.

Певица заработала огромные деньги в годы активной творческой деятельности в гастрольных турах по российским регионам. Например, средний гонорар за выступление в нашей стране у нее был $50 тысяч. В рублях это более 5 миллионов!

Кстати, на корпоративах Ротару запрещала снимать и публиковать фото, видео в социальных сетях. Она вроде как не афишировала свою работу в России.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

София РотаруСофия Ротару последние новости