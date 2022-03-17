«Не с такой блузкой»: Мария Погребняк подобрала неверный верх к кэжуальным брюкам

Жена футболиста Павла Погребняка разместила в своем Telegram снимок нового образ на весну. Мария Погребняк скомбинировала хлопковые брюки с черными аксессуарами и шелковой блузкой.

А стилист сайта Teleprogramma.pro — Диана Плиско — оценила лук модели и назвала ошибки, которые допустила Мария Погребняк.

«Мне не нравится, как сочетается атласная блуза с брюками. Они очень кэжуальные. Классно носить такие брюки с футболками, жакетами, кроссовками и кедами. Но не с такой блузкой, не с такими лодочками и сумкой», — отметила Диана.

«Если мы оставляем блузку, сумку и классические лодочки, то я бы добавила брюки палаццо. Широкие, с высокой посадкой, бордового цвета. Можно даже бы и в кэмел-цвете оставить, но выбрать более нарядный вариант. То есть фактура должна была быть не кэжуальная, не матовая и не хлопковая», — добавила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и стиле на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды — 10 лет.

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