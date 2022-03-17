«Вечеринка сорвалась»: Боня воссоединилась с бывшим мужем на день рождения дочери

Дочка модели Виктории Бони Анджелина отмечает 10-летие. Бывшая участница «Дома-2» призналась, что сегодня они решили провести маленький семейный обед. А уже на следующей неделе родители организовали девочке пижамную вечеринку для друзей.

«Праздник должен был быть в эту субботу, но из-за ветрянки пришлось все перенести», — заявила Боня в своем блоге.

Напомним, Анджелина-Летиция родилась в отношениях Виктории Бони с миллионером Алексом Смерфитом. Несмотря на то что около двух лет назад телезвезда рассталась с гражданским супругом, оба уделяют равное внимание воспитанию дочери. Как рассказывала Виктория, ребенок проводит много времени с папой, ездит с ним отдыхать.

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