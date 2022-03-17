«Были ли у меня отношения с абьюзером?»: Шена Шульгина рассказала о своем бывшем возлюбленном

Артистка в нужный момент ушла от избранника, который мог ей навредить.

Дочь певицы Валерии призналась, что у ее бывшего возлюбленного были предпосылки к абьюзу. Шена Шульгина вовремя опомнилась и разорвала романтические отношения.

В детстве Шена видела, как родной отец Александр Шульгин издевался над ее матерью. Продюсер без причины мог наказать и дочь.

Примечательно, что в осознанном возрасте Шена снова оказалась близка к абьюзу.

«Были ли у меня отношения с абьюзером? Я скажу, что это могло бы быть, могло бы перерасти в это. Потому что были предпосылки, но я вовремя разлюбила человека», — заявила Шена.

Шульгина не раскрыла имя возлюбленного. Личную жизнь артистка тщательно скрывает.

«Мне приписывали роман и с Егором Кридом. Я не выкладываю фотографии личные. Более того, я не подписана на друзей своих. Это их выбор. Они не медийные, у них закрытые аккаунты. Ровно того же я придерживаюсь в личных отношениях. Это не только мое, это общее», — призналась Шена в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Напомним, ранее Шена Шульгина рассказала, почему отказывается от помощи Валерии.

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