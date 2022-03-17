«Приняла решение сама писать»: дочь Валерии объяснила, почему отказалась от помощи мамы

Шена Шульгина призналась, что после смены имени перестала просить хоть какую-нибудь помощь у родителей.

Артистка является дочерью певицы Валерии. Однако со звездной матерью Шена не советуется при написании собственных песен. Также Шульгина не просит средства у мужа Валерии на раскрутку собственного бренда.

Шена считает, что можно по-разному относиться к детям известных личностей. Раньше Шульгина обижалась, когда в ней видели лишь дочь Валерии. Но теперь исполнительница поменяла мнение на этот счет.

«С одной стороны может помогать. А с другой… Зависит от твоего восприятия», — ответила Шена на вопрос, мешает ли детям звезд популярность их родителей.

Шена призналась, что Валерия никогда не лезла в ее рабочие моменты:

«Поскольку у меня мама хорошая, адекватная, воспитанная, интеллигентная женщина, она мне советы не давала. И еще у нее нет желания заниматься продюсированием».

А после смены имиджа Шены, родители певицы и вовсе оставили Шульгину в покое.

«После смены имени и после того, как приняла решение сама писать песни и делать то, что я хочу, я напрочь отказалась от любой помощи», — добавила Шена в YouTube-шоу «Алена, Блин!».

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