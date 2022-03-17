Алиса Вокс рассказала о своих претензиях к Сергею Шнурову

Алиса Вокс объяснила, почему перестала сотрудничать с Сергеем Шнуровым. Знаменитость до сих пор не может оправиться от действий музыканта.

Не так давно Алиса начала сольную карьеру. Она ушла из группы «Ленинград», где пела вместе с Сергеем Шнуровым. Причиной своего решения Вокс назвала «эмоциональный ад», который устроил ей бывший коллега.

«Тогда у Шнурова случилась жутчайшая истерика со слезами, с алкоголем — 17 часов он меня не выпускал из своей комнаты, не давал отойти в туалет, не давал даже попить воды. Он то плакал, то смеялся, то стонал, что все пропало, то говорил, мол, ничего, прорвемся. А то начинал кричать, что все мы сдохнем с голоду, спрашивал: «У тебя остались какие-то деньги, отложены, ведь все, это конец?» А затем снова, что мы еще поборемся, что надо сделать что-то крутое, как-то по-новому заявить о себе, выразить протест», – вспомнила Алиса Вокс.

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Также Алиса Вокс призналась, что Сергей Шнуров нечестно распределял финансы коллектива.

«Решение суда было как-то так сформулировано, что Шнуров как руководитель коллектива имел право собирать и распоряжаться единолично средствами участников группы. На каком основании — непонятно, потому что это решение напрямую противоречит федеральному закону о смежных и авторских правах», — рассказала Вокс в беседе с womamhit.ru.

Напомним, ранее Алиса Вокс призналась, что не собирается замуж.

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