Молодая москвичка требует через суд, чтобы ее признали внучкой Булата Окуджавы

У сына знаменитого поэта может оказаться внебрачная дочь.

У культового барда Булата Окуджавы может появиться внучка. Если некая молодая москвичка выиграет дело в суде.

25-летняя девушка подала иск в Тверской районный суд столицы о том, чтобы ее признали дочерью младшего сына Окуджавы — Антона Булатовича.

По информации MK.ru, мать истицы в 90-х годах недолго встречалась с музыкантом Антоном Окуджавой. Результатом этого романа стало рождение девочки, но женщина забрала дочь и обещала больше не тревожить бывшего возлюбленного.

Антон после этого женился, у него родился сын. Но когда непризнанная дочь подросла, она решила установить отцовство. Теперь, судя по всему, участников этого дела ждет генетическая экспертиза.

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