«Тренд этой весны»: Бородина предстала в молочном пальто-кардигае оверсайз и модных джинсах

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она стала кумиром миллионов зрителей. Ксения с радостью дает советы на разные темы от отношений до моды. Сама она в прошлом году пережила второй развод.

Телеведущая предпочла расстаться с Курбаном Омаровым. После этого она стала чаще выходить в свет и веселиться с подругами. А недавно звезда отпраздновала 39-летие.

Накануне Бородина посетила ЦУМ. Она была поражена тому, как там повысились цены. Телеведущая призналась, что теперь вещи от туда ей не по карману. Хотя она успела купить туфли за прежний ценник. А вот 17 марта Бородина отметилась на работе. Она покрасовалась в широких джинсах и молочном пальто-кардигане оверсайз на одной пуговице.

«Я побежала на тет-а-теты. Весна у нас на дворе. Я хотела вам за одно такой кардиган показать. Такой мягкий! Нереальный просто! Такой классный. Смотрите, какой стильнючий! Очень мягенький! Сейчас на весну самое оно. Мне очень нравится! Хорошенький и удобный такой. Девочки, имейте в виду!» — заявила звезда. «Тренд этой весны», — добавила она.

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