Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе отдыхают на Канарах

Актриса прилетела на острова ради съемок фильма «Мать». Но рабочий процесс еще не начался. И поэтому знаменитость наслаждается прогулками в компании возлюбленного.

Американская артистка Дженнифер Лопес и ее бойфренд Бен Аффлек были замечены на отдыхе. Пара прилетела на Канарские острова.

Взявшись за руки, Аффлек и Лопес прошлись по одному из парков Гран-Канарии. Дженнифер Лопес сыграет в фильме «Мать». Именно для съемок в предстоящей киноленте актриса прилетала на Канары.

Бен Аффлек в свою очередь последовал за любимой, чтобы развлекать ее в перерывах между съемками. И пока рабочий процесс не начался, артисты могут проводить все время друг с другом.

Вскоре по прилете Лопес и Аффлек отправились на прогулку. Знаменитости выбрали для совместного досуга одежду расслабленного стиля.

Дженнифер Лопес вышла на улицу Канарских островов в белых джинсах с подтяжками и кедах такого же цвета. Актриса дополнила образ кроп-топом и сумочкой-трапецией с золотистым отливом.

А вот ее спутник оделся в свободную спортивную футболку и темные джинсы прямого кроя.

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