«Я признаюсь. Появился животик»: Бузова показала, как ее фигура увеличилась в объемах

Ольга Бузова всегда старается выглядеть безупречно. Она регулярно ездит на съемки и посещает светские рауты. Свои образы телеведущая продумывает до мелочей. Недавно в Кремле она выступила в роскошном платье с перьями.

А вот когда артистка уехала отдыхать в ОАЭ, то носила шорты и короткие платья. Когда поклонники увидели звезду в бикини, то заподозрили ее в беременности.

Уже вернувшись в Москву Ольга стала отвечать на вопросы поклонников. Ее прямо спросили, поправилась ли она. телеведущая решила открыто рассказать обо всем. Она также опубликовала кадры, на которых позировала в купальнике, не пряча свои формы. Артистка жадно поедала бургер и картошку-фри.

«Да, хотя на стрессе я наоборот не ем. Но сейчас, я признаюсь, я не в лучшей своей форме, появился животик, которого в принципе нет, и немного в объемах увеличилась», — заявила Бузова. «Я вообще, в принципе, склонна к полноте. С 13 лет я слежу за фигурой, и всю жизнь то худею, то поправляюсь. Когда стресс, я не ем вообще, это на меня не похоже, но сейчас прям жор какой-то. А вес очень быстро набирается, только расслаблюсь, сразу плюс 3 минимум», — добавила она.

Поклонники поблагодарили ее за честность. Многие отметили, что даже с такими формами она выглядит привлекательно. Напомним, что Оля мечтает о семье и детях. Она даже заявила, что может выйти замуж в этом году.

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