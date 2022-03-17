Екатерина Волкова позировала с младенцем на руках и получила поздравления

Звезда «Ворониных» вспомнила, какой малышкой была ее повзрослевшая дочь.

Актриса Екатерина Волкова разместила в своем Telegram архивный снимок с единственной дочерью Лизой. Примечательно, что знаменитость попыталась повторить старое фото.

Отметим, что в апреле 2010 года Волкова вышла замуж за бизнесмена Андрея Карпова. А через год, 16 марта, у них родилась дочь Лиза.

В этом году наследнице Екатерины Волковой исполнилось уже 11 лет. В честь дня рождения Лизы актриса опубликовала редкий снимок из семейного альбома.

«Кажется, что это было совсем недавно», — заявила Волкова.

А затем Екатерина поделилась фотографией, с которой смотрела уже взрослая именинница. Лиза, как на старом фото, лежала на родительнице.

«Попытались повторить фото спустя 11 лет», — отметила актриса и приложила свежее фото.

Напомним, ранее Екатерина Волкова ранее поздравила с днем рождения свою телеэкранную дочь Марию Ильюхину. Знаменитость играет родительницу 18-летней актрисы в сериале «Воронины».

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