«Не успеваю планировать»: Кристен Стюарт рассказала, как проходит подготовка к свадьбе с Дилан Мейер

Исполнительница главной роли в вампирской саге «Сумерки» Кристен Стюарт поделилась подробностями подготовки к свадьбе с возлюбленной Дилан Мейер.

Актриса призналась, что у нее почти нет времени на предстоящий праздник.

«Я сейчас занята, собираюсь выиграть «Оскар». Шучу! Но я действительно так занята, что не успеваю планировать свою свадьбу. Пока есть только некоторые фантазии. Я одержима вкусной едой, так что, вероятно, это будет самое главное», — призналась Кристен в беседе с The Daily Mail.

Кристен вспомнила, как ее мама отреагировала на новость о предстоящей свадьбе дочери.

Родительница Стюарт не сразу поняла, что дочка собирается под венец. Дело в том, что о помолвке актриса сообщила, когда ее мама еще спала.

«Она сказала: «Ну, дорогая, отлично! Я просто еще не проснулась…» Прошло несколько минут, прежде чем она по-настоящему порадовалась и сказала, что, похоже, просто слишком ошеломлена», – рассказала актриса.

Напомним, ранее Кристен Старт заявила о своем желании еще раз исполнить роль принцессы Дианы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.