«Она переворачивается в кровати»: дочь Валерии — о словах Тодоренко относительно абьюза

По словам Шены Шульгиной, она рада, что у телеведущей ничего подобного не было в жизни.

Дочь певицы Валерии Шена Шульгина в шоу «Алена, блин!» оценила высказывание телеведущей Регины Тодоренко об абьюзе.

«Она переворачивается в кровати. Ее фраза была необдуманной. Я рада, что Регина не переживала такого в своей жизни. Что у нее не было такого опыта. Надеюсь, что с ее детьми такое никогда не произойдет». Шена Шульгина

По словам Шульгиной, ее мать правильно сделала, что рассказала об издевательствах своего мужа — продюсера Александра Шульгина. «Эти проблемы реальные и они бывают со всеми, независимо в какой стране ты живешь. Независимо, какой у тебя финансовый бэкграунд», — заметила она.

Напомним, что Регина Тодоренко в одном из интервью заявила: «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» После этого телеведущая подверглась жесточайшей критике. Позже она принесла свои извинения.

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