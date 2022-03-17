«Цены выросли почти в два раза»: Бузова раскрыла, почему еще не переехала в свою дорогостоящую квартиру

Телеведущая дала понять, что санкции ударили и по ее карману. Она не успела купить всю мебель, которую хотела.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она успела стать телеведущей и певицей. Несколько лет назад артистка также запустила свой бизнес. Если свои рестораны она закрыла, то ее бренд одежды продолжает процветать.

Также доход ей приносят рекламные контракты, множественные съемки и гастроли. В 2019 году она купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей.

Однако спустя три года Ольга продолжает жить в съемном жилье. Она признавалась ранее, что переделывала гардеробную. Певица встречалась с Давой, поэтому хотела часть шкафов сделать для его вещей, но в итоге они с блогером расстались.

Скорее всего, артистка снова переделывала дизайн. Теперь Бузова рассказала, что до сих пор не знает, когда завершит обставлять свою квартиру.

Оказалось, что по ее карману тоже ударили санкции. Ряд кампаний, включая ИКЕА, временно перестали работать в России. А так как зарубежные кампании подняли цены на материалы, то выросли ценники и в России на многие товары, включая технику и мебель.

«Я кое-что не успела купить (стол в обеденную зону, например) и то, что я хотела, сейчас цены выросли почти в два раза. В ближайшие дни поеду в квартиру, и уже буду понимать, когда примерно планировать переезд. Я не хочу жить там, где еще нужно что-то доделывать! Поэтому сейчас уже спокойно, без спешки, хочется все довести до ума. И на чемоданах жить не хочу. Поэтому сборы начнутся только тогда, когда я буду понимать, какие сроки полной сдачи моего гнездышка», — высказалась звезда.

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