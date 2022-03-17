«Меня выставляли голую на улицу, сажали в клетку с собакой»: Шульгина — об издевательствах отца

По словам Шены Шульгиной, ее папа изменял маме на глазах своих детей.

Певица Шена Шульгина в шоу «Алена, блин!» рассказала об издевательствах над ней своего отца, продюсера Александра Шульгина, когда она была маленькой.

«Меня выставляли голую на улицу, сажали в клетку с собакой. Я в первом классе заболела ангиной. Лежала с температурой. Отец как обычно вернулся с гулянок. Я видела его женщин. Все было на моих глазах. Это отвратительно. Если уж вы изменяете своим женам, то делайте это хотя бы не при детях. И вот он пришел домой. А не было варианта, чтобы он подошел к своим детям к кровати. Я должна была поклониться ему». Шена Шульгина

Как отметила Шена Шульгина, в тот день она не почистила зубы. «Я ребенок, болею, не до зубов. Я была в одной ночнушке. Он устроил скандал и выставил меня в холод на улицу. И не давал меня забирать. Когда мама хотела меня забрать, то он начал ее бить. И не одну минуту все это продолжалось», — заявила Шена Шульгина.

Напомним, что у Александра Шульгина и Валерии трое общих детей. Они уже давно не общаются с отцом.

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