«Я считаю, что он мой полноценный отец»: Шена Шульгина призналась в любви Иосифу Пригожину

Певица Шена Шульгина в эфире шоу «Алена, блин!» заявила, что продюсер Иосиф Пригожин уже давно заменил ей отца.

«Мы по привычке не называем с братьями его папой, потому что были достаточно взрослые, когда он появился. Но при общении с друзьями я всегда говорю: «О, батька звонит». Это дело привычки. Мужчина полюбил женщину и взял ответственность за ее троих детей, маленьких, несносных. Он полюбил нас, хотя не обязан был». Шена Шульгина

Как отметила Шена Шульгина, Иосиф Пригожин может казаться скандальным человеком. «Он — эмоциональный. Эти эмоции не мешают ему делать добрые дела. Он всем помогает. Я не понимаю, откуда у него столько энергии. Все этим пользуются. Он безотказный. Я считаю, что он мой полноценный отец. Был страх, когда он появился, что повторится история, как с моим отцом, но этого не случилось», — заявила певица.

Напомним, что у Иосифа Пригожина и его жены певицы Валерии шестеро детей. При этом у них нет общих наследников.

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