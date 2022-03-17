«Мальчик за ручку меня взял»: Клава Кока в укороченной куртке в клетку и модной шапке покаталась на коньках

Клава Кока уже давно строит карьеру певицы. Она смогла прославиться, когда записала дуэт с Нилетто. Также не раз певица участвовала в телевизионных шоу. Примечательно, что она стала кумиром молодежи.

Блондинка уже может похвастаться своим стилем в одежде. Она также не боится экспериментировать с образами. Не раз артистка меняла имидж. В свои 25 лет она не боится экспериментов.

Обычно Клава свободное время проводит с родителями. Однако почти каждый день у нее съемки и концерты, на которых она проводит по несколько часов. Но на этот раз свой выходной певица посвятила одному из любимых занятий.

Она покаталась на коньках. Кока запечатлелась в джоггерах и укороченной куртке в клетку алого цвета. Ее образ в стиле спорт-шик дополнила модная шапка-горшок.

«Я обожаю коньки! В школе зимой у нас физкультура проходила на стадионе на катке, который был через дорогу от дома. Все детство катались и с семьей, и с друзьями! Даже впервые за ручку мальчик меня взял именно на катке, а вы умеете кататься?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие стали писать ей комплименты. «Вау, вы прям мастер», «Вам надо на шоу „Ледниковый период“», Ну до чего хороша«, «У вас классный образ», «Смотритесь эффектно», «Какая вы красивая», «Просто чудо, как прекрасна», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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