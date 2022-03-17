«Кто-то покидает должность, кто-то страну»: Дмитрий Песков высказался о предателях России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о «самоочищении» России.

«На фоне спецоперации проявляются и предатели, они исчезают из нашей жизни — кто-то покидает должность, кто-то страну». Дмитрий Песков

Напомним, что за последние недели Россию покинули сразу несколько видных звезд российского шоу-бизнеса. В их числе примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, ее муж, телеведущий Максим Галкин, юморист Семен Слепаков, светская львица Ксения Собчак, сообщает телеграм-канал Baza.

больше по теме Против Татьяны Навки и старших детей Дмитрия Пескова ввели санкции Об этом сообщили на сайте Госдепа.

Заметим, что многие звезды оставили себе, так сказать, путь назад. Они отмечали, что речи об их эмиграции не идет. Просто они отправились в отпуск.

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