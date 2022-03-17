«Кто-то покидает должность, кто-то страну»: Дмитрий Песков высказался о предателях России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о «самоочищении» России.
«На фоне спецоперации проявляются и предатели, они исчезают из нашей жизни — кто-то покидает должность, кто-то страну».
Напомним, что за последние недели Россию покинули сразу несколько видных звезд российского шоу-бизнеса. В их числе примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, ее муж, телеведущий Максим Галкин, юморист Семен Слепаков, светская львица Ксения Собчак, сообщает телеграм-канал Baza.
Заметим, что многие звезды оставили себе, так сказать, путь назад. Они отмечали, что речи об их эмиграции не идет. Просто они отправились в отпуск.
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