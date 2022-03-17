«Бьет — это не значит любит»: дочь Валерии объяснила, почему не общается с Шульгиным

Певица Шена Шульгина в шоу «Алена, блин!» рассказала об отношениях с отцом продюсером Александром Шульгиным. Они не видятся и не общаются уже много лет.

«Все привязались, что мой недавний пост в соцсетях был о насилии. Все логически сразу же приплели, что было в отношении меня насилие. Я расскажу подробнее, когда смогу рассказать. Но скажу, что панические атаки у меня с десяти лет. Прямо вот с детства». Шена Шульгина

По словам Шены Шульгиной, она уже давно не общается с отцом. «Это было обоюдное решение. Он видит, что у меня все хорошо, но сам не звонит. Я часто натыкаюсь на какие-то ошибки. Мир не черно-белый. Я сейчас не захочу задавать ему вопросов и не пойду на контакт. Любовь не передается по крови. Любовь — это отношение. Последние пару лет я отпустила ситуацию. Но мне долгий период жизни было все это неприятно. Бьет — это не значит любит. Драться в любом случае не очень хорошо», — заявила Шена Шульгина.

Ранее мать Шены Шульгиной певица Валерия признавалась, что ее регулярно избивал предыдущий муж продюсер Александр Шульгин. У них трое общих детей. Они развелись много лет назад.

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