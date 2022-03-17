«Сон снился один и тот же несколько раз»: Шена Шульгина объяснила, почему сменила имя

По словам певицы, имя Анна ей никогда не нравилось.

Певица Шена Шульгина, дочь певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина, в шоу «Алена, блин!» объяснила, почему сменила несколько лет назад имя.

«Имя Анна мне не нравилось никогда. У меня все одноклассницы были Ани. Мне это имя не близко. Мне приснилось однажды имя Шена. Сон снился один и тот же несколько раз. Я не помню, латиницей было написано или русскими буквами. И я проснулась. Записала и снова легла спать». Шена Шульгина

Как отметила Шена Шульгина, все окружение не видит в смене ее имени никакой проблемы. «Если мой ребенок в будущем поменяет имя, то я тоже не буду против. Никто же не говорит, почему девушки меняют после замужества фамилию», — заявила Шена Шульгина.

Напомним, что Шене Шульгиной сейчас 28 лет. Она уже несколько лет строит достаточно успешную музыкальную карьеру.

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