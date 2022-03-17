Веселые гастроли «Уральских пельменей»: Исаев показал, как Соколов измеряет Корневой давление

Как отметил шоумен, его коллегу хоть сейчас можно отправлять в космос.

Шоумен из «Уральских пельменей» Сергей Исаев в «Телеграме» опубликовал забавное видео с гастролей юмористической команды.

На кадрах можно увидеть шоуменов Дмитрия Соколова и Ксению Корневу. Они находятся на заправке около стола для измерения артериального давления.

«Все понятно и без слов — это доктор Соколов». Сергей Исаев

«Ничего себе. На заправке можно померять давление. Что у тебя, Ксюха? Товарищ врач, что вы скажете?» — спросил Соколова Исаев.

«Мы сейчас не понимаем ничего», — сказал Дмитрий Соколов.

«120 на 80. Ты космонавт», — воскликнул в какой-то момент Сергей Исаев, увидев давление Ксении Корневой.

Напомним, что «Уральские пельмени» совершают тур по городам России. Известно, что 17 марта они выступят в Казани.

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