Веселые гастроли «Уральских пельменей»: Исаев показал, как Соколов измеряет Корневой давление

Шоумен из «Уральских пельменей» Сергей Исаев в «Телеграме» опубликовал забавное видео с гастролей юмористической команды.
На кадрах можно увидеть шоуменов Дмитрия Соколова и Ксению Корневу. Они находятся на заправке около стола для измерения артериального давления.
«Все понятно и без слов — это доктор Соколов».
«Ничего себе. На заправке можно померять давление. Что у тебя, Ксюха? Товарищ врач, что вы скажете?» — спросил Соколова Исаев.
«Мы сейчас не понимаем ничего», — сказал Дмитрий Соколов.
«120 на 80. Ты космонавт», — воскликнул в какой-то момент Сергей Исаев, увидев давление Ксении Корневой.
Напомним, что «Уральские пельмени» совершают тур по городам России. Известно, что 17 марта они выступят в Казани.
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