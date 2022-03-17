«Мисс мира – 2022» стала представительница Польши Каролина Белявска

Россия в этом году не участвовала в конкурсе.

16 марта в Пуэрто-Рико прошел конкурс красоты «Мисс мира – 2022». Победительницей стала эффектная блондинка из Польши Каролина Белявска. Она стала 70-й девушкой, удостоенной этого титула.

О красавице известно, что она работает моделью, учится на менеджера, увлекается теннисом и подводным плаванием. Также Каролина занята волонтерством — помогает бездомным в своем городе.

«Когда я услышала свое имя, я была потрясена, я до сих пор не могу в это поверить. Для меня большая честь носить корону «Мисс мира», и мне не терпится приступить к работе. Я буду помнить эту удивительную главу в Пуэрто-Рико до конца своей жизни», — цитирует Белявску сайт конкурса.

Второе место в этом году досталось американке, а третье — представительнице Кот-д’Ивуара.

Добавим, что за титул боролись девушки из 97 стран. Россиянки в их числе не было, так как из-за пандемии в 2020 и 2021 годах конкурс «Мисс Россия» не проводился.

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