Тома Хиддлстона заподозрили в помолвке с его возлюбленной Зави Эштон

В прессе появилась информация, что британский актер Том Хиддлстон сделал предложение своей возлюбленной — актрисе Зави Эштон. Звезды закрутили роман после того, как в 2019 году сыграли вместе в бродвейской постановке «Предательство».

В минувшие выходные пара появилась на церемонии награждения кинопремии BAFTA, и на красной ковровой дорожке у 37-летней актрисы на том самом пальце сверкнул перстень с огромным бриллиантом. Как сообщает Daily Mail, Эштон пришла на вечеринку в розовом платье с накидкой и старательно прятала кольцо от фотографов. Но коллеги все равно увидели бриллиант и поздравили пару. Ну а позже ведущая Эйджей Одуду выложила в соцсети селфи с Томом и Зави, и уже все смогли рассмотреть кольцо артистки.

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Издание отмечает, что 41-летний Хиддлстон и его возлюбленная не афишируют свой роман. В 2021 году прошла информация, что они съехались вместе и живут в Атланте (штат Джорджия, США). Журналисты пишут, что звезды очень подходят друг к другу и предпочитают наслаждаться тихой стороной жизни, подальше от гламура и красных ковровых дорожек.

Добавим, что Том еще не был женат, как и Зави. Детей у них тоже нет.

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