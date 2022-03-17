«Пример вечной женской красоты»: Рудковская раскрыла настоящий возраст Андреевой

Продюсер Яна Рудковская в «Телеграме» раскрыла настоящий возраст телеведущей Екатерины Андреевой.

«Пример вечной женской красоты и профессионализма. К слову, Катя 1965 года рождения». Яна Рудковская

Напомним, что в разных источниках указан свой год рождения Екатерины Андреевой. По одним данным, это 1961 год, по другим — 1965-й. Даже «Википедия» в этом вопросе не может прийти к единому мнению. Здесь указано сразу два года рождения Андреевой. Сама телеведущая настаивает, что появилась на свет в 1965 году.

Заметим, что в 2019 году Екатерина Андреева предоставила журналистам скан своего свидетельства о рождении, выданного в декабре 1965 года, где датой рождения указано 27 ноября 1965 года.

Добавим, что вокруг возраста самой Яны Рудковской также ходит множество сплетен. Некоторые склонны полагать, что ей не 47 лет, а намного больше.

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