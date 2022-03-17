«Могли и по голове ударить, и кислотой облить»: Рудковская восхитилась профессионализму Андреевой

Продюсер Яна Рудковская в «Телеграме» выразила свое восхищение телеведущей Екатериной Андреевой. Для нее она теперь служит примером профессионализма, красоты и мудрости.

«Даже «бровью не повела» во время происшедшего в эфире! А ведь ей могли и по голове ударить, и кислотой облить! Она четко выполняла свою работу! Как показывает практика — никто ни от чего уже не застрахован. Сегодня для меня Катя Андреева — героиня дня!» Яна Рудковская

По словам Яны Рудковской, Екатерина Андреева — это пример вечной женской красоты. Именно она, как считает Рудковская, символ Первого канала — главной кнопки страны.

Ранее Екатерина Андреева прокомментировала плакат Марины Овсянниковой, которая та показала в эфире. Она заявила, что не согласна со словами о лжи.

«Мы проверяем все факты, наши корреспонденты находятся в самых горячих точках, и видеоматериал подтверждает то, что там происходит», — заявила Андреева.

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