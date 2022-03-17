Строгий пробор, воротничок гимназистки! Стриженова в платье с акцентным ремнем на талии щегольнула на съемках

В свои 53 года Екатерина Стриженова может похвастаться не только успешной телевизионной карьерой, но и крепкой семьей. Звездная брюнетка уже давно замужем за Александром Стриженовым, их брак считается одним из самых прочных.

Пара воспитала двух замечательных дочерей, старшая из которых уже подарила звездным родителям внука — Петю Петровича (так малыша называют домашние. — Прим. ред.). Несмотря на свой элегантный возраст, телеведущая может похвастаться привлекательной моложавой внешностью. А там, где речь заходит о стиле и красоте, поклонницы и сверстницы могут брать пример со Стриженовой.

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что Екатерина умело лепит из себя стройную женщину, используя маленькие уловки. Она старается всегда класть руку на талию или же подчеркивать эту зону пояском. Как это теледива сделала на съемках программы «Доброе утро» на Первом канале. Стриженова позировала со строгой прической с гладким пробором и в мягком тянущемся платье с воротничком гимназистки. Изюминкой образа стал тонкий ремешок на талии Екатерины, которым она придала своей фигуре стройность. Естественно, особую роль играет и величественная осанка.

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