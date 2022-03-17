«К большому сожалению»: Юсиф Эйвазов перенес концерт с Кириллом Туриченко

Об этом оперный певец сообщил в своих соцсетях.

Оперный певец Юсиф Эйвазов сообщил фанатам грустную новость. Запланированный с Кириллом Туриченко концерт они вынуждены перенести на более поздний срок. Выступление в «Крокусе» пройдет 21 сентября. Об этом артист сообщил в соцсетях.

«К большому сожалению мы вынуждены перенести наш концерт с Кириллом на 21.09.2022, в связи со сложившейся ситуацией и сильным осложнением логистики и передвижений. Пожалуйста, наберитесь терпения, песни мы продолжим выпускать и мы обязательно с вами увидимся в сентябре, мира нам всем», — написал Эйвазов.

Напомним, ранее Анна Нетребко была отстранена сразу от нескольких европейских сцен. Во многих театрах ее заменили другими артистами.

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