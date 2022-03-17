«Там йодом не помажешь»: 45-летний Сергей Бурунов объяснил, почему не торопится жениться

Актер никогда не был женат и у него нет детей.

Актер Сергей Бурунов, которому уже 45 лет, заявил, что не торопится жениться. Актер никогда не был женат и у него нет детей. При этом он рассказал, что в молодости пережил неудачный опыт отношений. Сейчас он просто боится повторить ошибку.

«Предательство простить можно, но сложно. Это должно пройти время, потому что душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь». Сергей Бурунов

Сам Сергей Бурунов отмечает, что любит умных и красивых женщин. Он говорил, что, к примеру, без ума от актрисы Светланы Ходченковой.

Напомним, что в разное время Сергею Бурунову приписывали самые разные романы. СМИ утверждали, что он встречается с Мариной Зудиной, Нонной Гришаевой, а на Анне Уколовой якобы даже собирался жениться, сообщает 5-tv.ru.

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