«Я не опускаю руки»: Оксана Самойлова рассказала о серьезных проблемах в косметическом бизнесе

По словам модели, все сырье к ее компаниям поступало из Европы и Америки.

Модель Оксана Самойлова в соцсетях сообщила, что ее косметический бизнес испытывает из-за санкций серьезную нагрузку. Все сырье для производства ранее поступало из Европы и Америки. Сейчас возможности привозить его нет. Приходится искать альтернативу по всему миру.

Как отметила Оксана Самойлова, ее рабочие чаты в последнее время не замолкают ни днем, ни ночью. В нынешней ситуации ей приходится крайне непросто.

«Я не опускаю руки, просто работаем, решаем все исходя из ситуации. Мы будем еще сильнее, масштабнее, качественней, и все будет еще лучше, чем было. Главное, что мне сейчас помогает не потерять чувство опоры — мои дети». Оксана Самойлова

Напомним, что Оксана Самойлова находится с мужем и детьми на отдыхе в Дубае. О возвращении на родину в Россию она пока не упоминала.

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