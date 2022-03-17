«Завтра поднимется»: на фоне всеобщего всплеска цен Боня решила подороже продать свои марафоны

Телеведущая рассказывает фанаткам, как ухаживать за лицом.

Виктория Боня уже несколько лет живет в Монако. Но о российской публике она не забывает, организовывая периодически собственные онлайн-марафоны. Телеведущая учит уходу за лицом, правильному нанесению макияжа и прочим женским хитростям.

Накануне она объявила о старте очередного онлайн-марафона и отметила, что теперь цена на него вырастет.

«Уже в пятницу мы начинаем марафон по работе с личиком. Завтра цена поднимется в 12:00 по Москве. Жду всех, места ограничены», — сказала Боня.

Напомним, ранее стало известно, что главная марафонщица страны Елена Блиновская, которая является автором знаменитого «Марафона желаний», работает себе в убыток.

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