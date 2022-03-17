Макеева опровергла слухи о безработице мужа, показав, как он работает даже в поезде

Недавно Анастасию Макееву заподозрили в отъезде из России. Актриса опубликовала в своей соцсети снимок из аэропорта Домодедово и в Сети сразу предположили, что она собралась за границу. Оказалось, что звезда театра отправилась в Санкт-Петербург, где была задействована в спектаклях.

В Москву Анастасия с мужем решили вернуться на поезде. Видеоотчет поездки актриса опубликовала в своем телеграм-канале. Она показала ноутбук и спросила у Романа, чем он планирует заниматься в поездке.

«Я шаманю над новым зданием», — сказал Мальков.

Таким образом Анастасия Макеева опровергла недавние слухи о том, что ее муж остался без работы. Напомним, ранее экс-жена Малькова – Светлана опубликовала скриншот переписки, где Роман заявил об отсутствии работы.

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