Иск на 11 миллионов рублей: отец помощника Курпатова рад, что психолог засудил сына

Алексей Иевский, которого известный психотерапевт Андрей Курпатов осенью прошлого года обвинил в краже часов, сережек и «Порш Кайена», вот уже пять месяцев находится в СИЗО. 25-летний экс-бортпроводник втерся в доверие доктора, стал его помощником. Кроме того, их связывали не только рабочие отношения.

Недавно Курпатов подал иск на фирму Иевского «Онлайн Продакш», на сумму 11 млн рублей. Арбитражный суд Санкт-Петербурга его удовлетворил. По версии Курпатова, именно через нее Иевский незаконно выводил деньги.

«Все авторские права на онлайн-продукты Курпатова принадлежат фирме Алексея. Но как он мог воровать из собственной компании? Мы, на самом деле, даже рады этому новому иску, потому что так подтвердилось то, что фирма полностью принадлежит Иевскому, как мы и утверждали все это время, — рассказал «Комсомольской правде Санкт-Петербург» отец Алексея Константин Иевский.

Добавим, что следующее судебное заседание по делу Алексея Иевского состоится в начале апреля.

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